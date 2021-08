Espanhola Azora compra hotel de 5 estrelas no Algarve

Azora European Hotel&Lodging, criado em julho do ano passado.



A espanhola Azora Gestión continua a investir forte no setor hoteleiro algarvio. Após ter comprado o Tivoli Marina Vilamoura e o Tivoli Carvoeiro à tailandesa Minor, por 148 milhões de euros, a Azora adquiriu agora o Vilalara Thalassa Resort, uma unidade de cinco estrelas em Porches, segundo um comunicado, citado pelo site espanhol Eje Prime.O resort situa-se junto à Praia das Gaivotas, em Porches, e conta com 118 quartos sendo operado pela Blue&Green. O valor da operação não foi revelado.A Azora tinha indicado ter 400 milhões de euros para investir em hotéis no sul da Europa este ano, através do fundo



A gestora espanhola parece ter um "apetite" especial pelo Algarve, tendo comprado os dois Tivoli algarvios no mês passado, bem como um aparthotel na Costa Brava.



"A operação do Hotel Vilalara reforça a nossa convicção sobre a recuperação do turismo na Europa e o posicionamento único do Algarve para ser protagonista nesta recuperação", refere Concha Osácar, cofundadora da Azora, citada no mesmo comunicado. "Continuamos convictos da atratividade desta região e do mercado português e queremos continuar muito ativos a trabalhar com os grupos hoteleiros", acrescenta.