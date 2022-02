Fábrica de conservas em Matosinhos vai dar lugar a condomínio com 30 apartamentos

Leia Também Matosinhos Office Center nasce na antiga Pneus Gomes

A Fábrica do Prado, uma antiga fábrica de conservas de sardinhas em Matosinhos, está a ser reabilitada para dar origem a três dezenas de apartamentos, que ficarão a cerca de 200 metros da praia de Matosinhos.A nova vida desta fábrica, encerrada desde o início dos anos 2000, está a cargo da Qualive, uma promotora imobiliária portuense, com comercialização a cargo da JLL e da Predibisa."Este empreendimento residencial resulta de um projecto de requalificação de um edifício industrial de 1934, originalmente uma emblemática fábrica de conservas da região", explica a JLL no site onde estão disponíveis os preços para as diferentes tipologias disponíveis neste condomínio. O projeto de reabilitação foi criado por Maria Vasconcelos, arquiteta principal da Q.Arch, indica o comunicado da JLL.Se a fachada original da fábrica irá manter-se, o interior vai ser reconfigurado para criar 30 novos apartamentos, com tipologias que variam entre T1 e T5. De acordo com a nota da JLL, estes apartamentos vão partilhar os jardins interiores e também o acesso a um espaço de coworking, ginásio, estacionamento e piscina.Segundo o site da JLL, os apartamentos de tipologia T1, com diferentes dimensões de área exterior, já estão todos reservados. A tipologia seguinte, os T2, tem preços a arrancar nos 434 mil euros. Já o apartamento mais caro, um T5 duplex, pode custar até 1.075.600 euros."A Antiga Fábrica do Prado conjuga muito bem a identidade industrial original do edifício com uma arquitetura contemporânea, ao mesmo tempo que devolve um legado histórico à cidade", comenta Patrícia Barão, Head of Residential da JLL. "Além disso, tem uma localização privilegiada, próxima do mar e de uma vasta rede de comércio e pontos de lazer de referência, sem perder a vantagem de estar perto do centro do Porto."Já Ana Jordão, responsável pelo departamento de empreendimentos da Predibisa, "este é um projeto que concilia o passado histórico da indústria conserveira com a contemporaneidade da arquitetura de Matosinhos. O resultado final surpreende com um empreendimento atrativo e atual, quer pelas características de condomínio fechado com zonas exteriores e piscinas privativas, quer pela escolha singular dos materiais", indica.