Matosinhos Office Center nasce na antiga Pneus Gomes

Uma antiga fábrica e, posteriormente oficina de pneus, no número 750 da Avenida Comendador Ferreira de Matos, está a ser reabilitada e ampliada para dar lugar ao Matosinhos Office Center, um complexo de escritórios com 4.074 m2 disponíveis, que chega agora ao mercado sendo comercializado em exclusivo pela JLL.Em comunicado, a consultora imobiliária indica que o projeto, que se encontra em fase de construção, apresenta uma "área bruta locável de mais de 4.000 m²", contando com "três frações de escritórios que têm a mais-valia de poderem ser ocupados na globalidade ou de forma independente". O edifício conta ainda com 3.700 m² de garagem em cave com cerca de 100 lugares de estacionamento privativo.Segundo a JLL, o Matosinhos Office Center pode albergar até 410 postos de trabalho distribuídos por três pisos. O Piso 0 tem uma área de 1.536 m2, enquanto o Piso 1 soma 1.438 m2 e o Piso 2 tem 1.100 m2 de área bruta locável."O Matosinhos Office Center está atualmente em fase de construção e chega ao mercado num momento de forte reativação da procura no setor de escritórios e onde coexistem empresas com necessidades de ocupação imediata com empresas que preferem pré-reservar espaço em desenvolvimento. Este é um projeto com um enorme atrativo em termos de área disponível, versatilidade e qualidade do espaço e, claro, numa localização central, que ainda por cima está próximo do mar. Não temos dúvidas de que vai suscitar muito interesse junto das empresas que pretendem novas instalações na zona do Porto, ainda para mais porque a sua proposta estética e arquitetónica é também muito interessante", refere Mariana Rosa, Head of Leasing Markets Advisory da JLL, citada em comunicado.