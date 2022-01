Finangeste compra edifício do DIAP à CGD por 20 milhões

Uma dúzia e meia de meses depois de ter comprado, em parceria com um grupo sediado no Reino Unido, o empreendimento imobiliário Trindade Domus, situado nas traseiras da Câmara do Porto, a Finangeste subiu agora a rua e fechou a aquisição à Caixa Geral de Depósitos (CGD) do edifício onde funciona o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Invicta.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...