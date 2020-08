Freeport passa para as mãos de gestora holandesa que ficou com a Brisa

Investidor inglês vende os 50% que detinha na Via Outlets, dona do Freeport e do outlet de Vila do Conde, à gestora APG por 301 milhões de euros. A operação deverá ficar concluída no quarto trimestre deste ano.

