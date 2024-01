Fundo americano comprou quatro lojas da Decathlon em Portugal por 12 milhões

Realty Income Corporation adquiriu quatro imóveis onde estão instaladas lojas da Decathlon em Portugal, noticia o site especializado Vida Imobiliária.A aquisição foi fechada por um valor superior a 12 milhões de euros e insere-se na alienação pelo grupo francês de 90 lojas situadas em França, Espanha, Portugal, Itália e Alemanha por 600 milhões de euros, conforme noticiou em dezembro o jornal francês Les Echos.

Em Portugal, a transação contou com a assessoria jurídica da DLA Piper's.A retalhista francesa de artigos desportivos faturou 15.400 milhões de euros em 2022, mais 12% do que no ano anterior. Contudo, os lucros apenas aumentaram 1,1%, ou 10 milhões, para os 923 milhões de euros.