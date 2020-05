Grupo Joyn compra edifício em Carnaxide para nova sede por 4,5 milhões

O grupo Joyn, de tecnologias de informação, comprou, por 4,5 milhões de euros, um edifício localizado em Carnaxide para instalar a sua nova sede e irá arrendar parte do espaço de escritórios para arrendamento, anunciou esta quinta-feira a consultora JLL, que assessorou a venda em representação do anterior proprietário, cuja identidade não foi revelada.





O imóvel, situado na rua do Proletariado 1, passa a ser designado por edifício Joyn HQ e contará com uma área de 1.700 metros quadrados de escritórios para arrendamento, "numa lógica de serviços partilhados".



O edifício tem uma área total de 5.300 metros quadrados (m2), com dois pisos de escritórios que totalizam cerca de 3.200 m2, e um piso de área de armazenagem com 2.100 m2.



O Joyn HQ disponibiliza 10 postos de carregamento para carros elétricos, 10 postos para bicicletas e trotinetas elétricas e uma Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) Solar de 65kWh.



O conceito aposta na partilha de espaços comuns, pelo que os ocupantes irão partilhar com o grupo Joyn "uma receção e sala de espera, quatro salas de reuniões para visitas externas, copa/refeitório de 400 m², miniauditório para meet-ups e uma mini-zona de exercício, entre outros".

A operação, apurou o Negócios, foi concretizada em março, embora só agora tenha sido anunciada publicamente.