Guimarães: Centenária Casa da Espinhosa do arquiteto do Teatro São João colocada à venda

A Casa da Espinhosa, um imóvel icónico em Guimarães, foi colocado à venda na passada sexta-feira, 29 de setembro. O valor pedido não é público.A Casa da Espinhosa, inserida numa quinta, conta com a assinatura do arquiteto José Marques da Silva, autor de obras como o Teatro Nacional São João, Palácio da Bolsa, Estação de São Bento e Casa de Serralves.Segundo um comunicado da Dipe, imobiliária da cidade-berço encarregue da colocação no mercado, a Casa da Espinhosa foi projetada em 1921 e encontra-se a 650 metros do centro histórico de Guimarães.A quinta em que está inserida conta com jardins, fontes, percursos naturais, piscina e um parque arborizado, numa área total de cerca de 15.000 metros quadrados.

Os atuais proprietários preferem não revelar publicamente o valor pedido, sendo que o imóvel poderá ser reaproveitado para fins turísticos e existindo a possibilidade de construção adicional no terreno.