Hotel na Madeira detido pela espanhola RIU e pelo alemão TUI colocado à venda

Com o setor do turismo a ser um dos mais castigados pela pandemia, a RIU Hotels, uma joint-venture da espanhola RIU e do operador turístico alemão TUI, colocou à venda uma unidade hoteleira de quatro estrelas na Madeira.Segundo o jornal espanhol Expansión, a RIU Hotels colocou no mercado o RIU Palace Madeira, bem como um hotel em Lanzarote, nas Canárias, e outro no Panamá. No total, as três unidades somam cerca de 1.500 quartos.O RIU Palace Madeira é um hotel de quatro estrelas em Caniço de Baixo e conta com 327 quartos.Localizado na freguesia de Santa Cruz, a cerca de 12 quilómetros do Funchal e a dois quilómetros do aeroporto madeirense, o RIU Palace Madeira, que conta com piscinas exterior e interior, situa-se junto à Praia dos Reis Magos.De acordo com o jornal espanhol, o grupo ainda não recebeu quaisquer ofertas firmes para a aquisição das unidades hoteleiras.