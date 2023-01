Hotelaria pesa quase um terço do investimento em imobiliário

Em 2022, a hotelaria atraiu um total de 1.145 milhões de euros de investimento, mais 283% face a 2021. O aumento acontece à boleia do maior negócio do ano com a venda do portefólio Crow, mas as consultoras apontam que o segmento vai continuar no radar dos investidores.

Hotelaria pesa quase um terço do investimento em imobiliário









