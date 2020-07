Ilha privada na Irlanda vendida por 5,5 milhões de euros

A ilha privada "Horse Island", situada ao largo da costa da Irlanda, foi vendida por 5,5 milhões de euros.



A Engel & Völkers, que fechou este negócio em parceria com a Colliers International, está a registar um interesse crescente de compradores no segmento premium para propriedades à beira-mar ou ilhas privadas, "como consequência direta da crise do coronavírus", afirma a imobiliária na nota enviada às redações. No que diz respeito à ilha irlandesa, a propriedade gerou um "elevado nível de interesse" internacional, proveniente maioritariamente da Europa, Estados Unidos e Ásia.





A ilha, que abrange cerca de 64 hectares, está localizada em Roaring Water Bay, na costa de West Cork, no sudoeste da Irlanda, e pode ser alcançada de helicóptero ou barco.Existem sete propriedades nesta ilha privada. Além da casa principal, com seis quartos, existem quatro outras residências e duas casas de campo. Cada propriedade oferece vistas para o mar e acesso à orla da baía. Outros destaques da ilha incluem um cais privado para ferries, várias embarcações, instalações para desportos aquáticos, um ginásio e um campo de ténis. A "Horse Island" oferece total privacidade e possui o seu próprio fornecimento de eletricidade e água.