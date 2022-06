Imobiliária belga coloca à venda por 1,4 milhões casa que tem uma réplica no metaverso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma imobiliária colocou à venda uma moradia na cidade belga de Tongres por 1.475 milhões de euros euros, com a particularidade do comprador também receber uma réplica da casa no metaverso, através do mundo digital da Decentraland.

A propriedade física é composta por 474 metros quadrados de construção, num terreno com 7.683 metros quadrados na região de Flandres.

Leia Também Davos chega ao Metaverso. PIB mundial pode receber 3 mil milhões do universo virtual

"Quem comprar a casa em Tongres receberá o mesmo no metaverso", garante a imobiliária Zimmo, que diz estar a promover a primeira oferta deste género na Bélgica e no resto do mundo.

Leia Também Metaverso chegou ao imobiliário

"O novo dono deste imóvel também vai assinar uma estreia mundial: ele vai receber a mesma casa e terreno no universo virtual do metaverso", acrescenta a imobiliária, que disponibiliza no seu 'site' a comparação entre a casa física e digital (https://www.zimmo.be/fr/henis-3700/a-vendre/maison/K30VO/).

A réplica digital da moradia está localizada no Decentraland, um ambiente virtual em três dimensões onde lotes e imóveis podem ser adquiridos na forma de NFT ('Non Fungible Tokens' ou 'Token' Não Fungível) através da criptomoeda própria do 'site', MANA.

Leia Também Zuckerberg quer reconquistar força pelo metaverso

Os NFT são ativos digitais que devido a uma tecnologia de cadeia de blocos, denominada "blockchain", ficam registados como únicos, irreplicáveis e cujo historial de transações pode ser seguido desde a origem.

"É um investimento particularmente inteligente, porque é possível alugar o terreno lá [no espaço virtual]", sublinha ainda a imobiliária sobre a Decentraland, onde em novembro, num momento de forte crescimento das criptomoedas e NFT, uma casa virtual foi vendida pelo equivalente a 2,2 milhões de euros.

O anúncio sugere também aos potenciais compradores que, no imóvel virtual avaliado em cerca de 32 mil euros, podem ser organizados eventos como "a abertura de uma galeria de arte ou o arrendamento do terreno a empresas que queiram dar os primeiros passos no metarverso".