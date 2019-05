Imóveis comerciais registam o maior aumento de preços em oito anos

Os preços dos imóveis comerciais registaram, em 2018, o aumento mais elevado em oito anos. Foi o segundo ano consecutivo no qual estes preços seguiram uma trajetória ascendente.





O Índice de Preços das Propriedades Comerciais (IPPCom) aumentou 4,9% em 2018, mais 1,6 pontos percentuais (p.p.) que em 2017. No ano anterior, o salto havia sido de 3,3%, depois de em 2015 e 2016 o crescimento destes preços ter abrandado. Entre 2010 e 2013 a tendência foi de quebra, tendo invertido em 2014.





Estes dados constam da publicação do Instituto Nacional de Estatística (INE), "Índice de Preços das Propriedades Comerciais", divulgada esta quarta-feira, 29 de maio de 2019.





"Tal como nos dois anos anteriores, em 2018, o mercado dos imóveis residenciais voltou a evidenciar um ritmo de crescimento dos preços superior ao das propriedades comerciais", compara ainda o instituto.



O aumento do Índice de Preços da Habitação (IPHab) foi de 10,3% no mesmo período, superando desta forma em mais de 5 pontos percentuais o cenário em 2018 para os imóveis comerciais. Desde 2015 que ambos os índices se têm vindo a distanciar, com os preços da habitação a destacar-se com um crescimento mais acentuado.