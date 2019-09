Investidor inglês quer construir “resort comercial” em Carnaxide

Uma empresa imobiliária inglesa quer avançar em Carnaxide com um projeto imobiliário com um conceito que, além de um centro comercial, incluirá outros serviços, como ginásio, academias de futebol, ténis e padel, restaurantes, um parque público com um lago, espaços para concertos, entre outros. Batizado de Aquaterra, o projeto está ainda em fase de estudo prévio, noticia o Público na sua edição desta quarta-feira.

Segundo o jornal, a ideia é que o projeto seja implementado numa zona com cerca de cinco hectares em Carnaxide, concelho de Oeiras, na mesma área onde há já vários complexos comerciais e empresariais. No local passa um dos troços do Aqueduto das Águas Livres, o Aqueduto das Francesas, pelo que o projeto teve de ser submetido a consulta pública. Esta termina hoje e, de acordo com o site participa.pt, onde o projeto pode ser consultado, houve até ao momento 13 comentários. O Público falou com o representante da empresa inglesa que detém o terreno, a Jackyl, e segundo este a ideia é ir muito além de um simples centro comercial, ainda que a componente de retalho seja a mais importante em termos de financiamento. O projeto prevê um centro comercial com sete pisos, vários lagos para barcos e desportos aquáticos, uma zona de restaurantes com restauração de autor e esplanadas com área de espetáculos. Estão contemplados quatro campos de futebol de diversas dimensões, 11 campos de ténis e seis de padel.