Israelita Yard Properties entra em Portugal com projeto de 13,5 milhões em Lisboa

A Yard Properties, do empresário israelita David Rabbi, entrou em Portugal com um projeto de 13,5 milhões de euros em Lisboa e tem em carteira mais dois, na área residencial, que podem chegar a 71 milhões de euros.Em comunicado, a empresa de promoção e investimento imobiliário indicou que o seu primeiro empreendimento, na Avenida 5 de Outubro, na capital, tem já a estrutura finalizada e "a construção -- a cargo da empresa Alves Ribeiro -- deverá estar concluída em fevereiro de 2023", sendo que "o imóvel disponibiliza 18 luxuosos apartamentos, com dois e três quartos, bem como um deslumbrante apartamento duplex de cinco quartos na cobertura do edifício".De acordo com a mesma nota, o empresário israelita acredita que os apartamentos "estarão totalmente vendidos por altura da conclusão das obras, dado o bom ritmo de vendas e procura a que tem assistido", sendo que "os compradores das frações vendidas são tanto estrangeiros, de diversas nacionalidades, como portugueses".Além disso, a Yard Properties conta com "dois novos projetos residenciais em avaliação cujo montante global de investimento ascenderá a 71 milhões de euros" e conta divulgá-los em breve.De acordo com a mesma nota, "a criação da empresa em Portugal traduz a confiança que o empresário israelita deposita no mercado imobiliário nacional e no seu potencial".Além disso, "nestes últimos 40 anos não se assistiram em Portugal a saltos qualitativos em termos de processos construtivos e de materiais", sublinhou o empresário, defendendo que se está agora "a assistir a uma verdadeira 'revolução na construção'".