Kronos vai gerir e operar 14 empreendimentos do Projeto Crow

A promotora imobiliária espanhola Kronos que estava incluída no consórcio que comprou o Projeto Crow vai gerir e operar 14 projetos que faziam parte do portfólio comprado aos bancos, dos quais sete são novos empreendimentos.



Em comunicado, a Kronos diz ainda que dos 14 projetos, dez são resorts e quatro são residenciais e que os novos ativos do portfólio "incluem cerca de 750 propriedades já edificadas, 425 unidades a serem desenvolvidas em mais de 102 mil metros quadrados de área".



O negócio, lê-se ainda no comunicado, representa "um potencial de mais de mil milhões de euros em vendas de propriedades, localizadas maioritariamente na região do Algarve".

A Kronos RE foi parceira do consórcio liderado por fundos de investimento aconselhados pela Davidson Kempner Capital Management LP, ficando responsável pelo desenvolvimento imobiliário, e que comprou aos bancos uma carteira de imóveis com o valor do negócio a rondar os 850 milhões de euros.



Agora, a Kronos Homes "será também responsável pelo reposicionamento e pelas operações comerciais imobiliárias" de vários resorts no Algarve, incluindo a gestão e desenvolvimento imobiliário do emblemático Vale do Lobo Golf & Beach Resort.



Deste portfólio, agora a desenvolver pela Kronos Homes, estão ainda os empreendimentos: Salema Beach Village, Cascade Wellness Resort, Monte Santo Resort, Conrad Algarve, Salgados Palm Village e Salgados Dunas Suites.

Em Portugal, a carteira da Kronos incluía já o resort Palmares Ocean Living & Golf e Amendoeira Golf Resort, na Meia Praia (Lagos) e os projetos residenciais Distrikt, The One e Zen, em Lisboa.