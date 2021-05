Leia Também Kronos Homes investe 250 milhões em resort no Algarve

A promotora espanhola Kronos Homes vai investir 40 milhões de euros num novo projeto imobiliário no centro de Lisboa, na Avenida João XXI. O novo edifício, que recebeu o nome "The One", tem o projeto assinado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura, com colaboração técnica do atelier de arquitetura Metrourbe.Situado entre as Avenidas Novas e a Avenida de Roma, o edifício será composto por sete pisos, com um total de 65 apartamentos. As habitações vão variar entre as tipologias T1 a T3. Haverá ainda três pisos de garagem, com 75 lugares disponíveis, e arrecadações.Este edifício ficará ao lado da sede da Caixa Geral de Depósitos, num terreno adquirido pela promotora espanhola de imobiliário ao banco público, em 2019. O edifício situa-se na Avenida João XXI, estendendo-se ainda pelas Avenidas Marconi e pela Rua de Cidade de Bucareste. A empresa detalha que este prédio terá três entradas independentes, além de espaço para uma área comercial, que será composta por quatro lojas. As áreas comuns contarão ainda com um jardim e ginásio."Este é o primeiro projeto que vou executar de raiz em Lisboa. Praticamente só tenho trabalhado em restauros. O edifício não sendo discordante ao sítio, também não é mimético com a envolvente, tem uma identidade própria, e tenta responder às questões energéticas também hoje fundamentais", explica Eduardo Souto de Moura, o arquiteto do projeto.Já Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal, refere que "ter um projeto assinado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura é, não só um privilégio e um símbolo de excelência, como a conjugação perfeita entre os valores da Kronos Homes, com muita paixão pela arquitetura e a qualidade e distinção que queremos que marque este projeto com uma localização única em Lisboa". O mesmo responsável descreve também que é o "cumprir de um objetivo que tínhamos de poder contar com um arquiteto português premiado com o prémio Priztker num dos nossos projetos".Ao semanário Expresso, Rui Meneses Ferreira, da Kronos Homes, detalhou que as vendas dos apartamentos do edifício na Av. João XXI só arrancarão "depois do verão".A promotora espanhola, que entrou no mercado português em 2018, totaliza um investimento que ronda os 400 milhões de euros em Portugal. Além do projeto da Av. João XXI, a Kronos Homes é ainda a responsável pelo empreendimento "Distrikt", ao lado do CUF Descobertas, no Parque das Nações, num projeto composto por quatro edifícios de 14 pisos. Neste empreendimento, onde as tipologias variam entre o T0 a T4, foram investidos cerca de 100 milhões de euros. Os preços dos apartamentos no "Distrikt" variam entre os 250 mil e os 1,5 milhões de euros.A empresa é ainda responsável pelos projetos de dois resorts no Algarve, o Palmares Ocean Living & Golf e o Amendoeira Golf Resort, onde investiu 250 milhões de euros.