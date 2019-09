Kronos Homes investe 250 milhões em resort no Algarve

A Kronos Homes, marca de promoção imobiliária residencial da Kronos, anunciou hoje que vai investir 250 milhões de euros na construção de um 'resort' com 460 casas e dois hóteis na zona de Palmares, em Lagos, Algarve.

Em comunicado, a empresa indica que o projeto "Palmares - Ocean Living & Golf" é um 'resort' com praia, campo de golfe, hotéis, moradias e apartamentos, estando prevista a construção de 460 unidades, das quais 103 moradias e 357 apartamentos, com uma densidade de construção de 5,7% dos cerca de 200 hectares abrangidos.

O 'resort' inclui ainda dois hotéis de cinco estrelas, um já em operação, com 20 quartos, e outro em fase de desenvolvimento, com 152 quartos, um 'clubhouse' e infraestruturas desportivas e de lazer.

Citado no comunicado, Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em Portugal, destaca que "Palmares é uma zona privilegiada, localizada entre a baía de Lagos e o estuário de Alvor, onde a beleza natural e as paisagens deslumbrantes se aliam a uma arquitetura muito elegante e singular".

"Este projeto tem a sustentabilidade ambiental como princípio e contará com uma certificação Breeam, um dos principais sistemas de certificação de sustentabilidade de edifícios reconhecidos internacionalmente", explica Rafael Aranda, fundador da RCR Arquitetes.

A Kronos Homes entrou no mercado português em 2018, dando início à sua expansão internacional a partir de Espanha. Além do projeto de Palmares, a empresa tem mais quatro já em desenvolvimento, dois em Lisboa e dois no Algarve.

A Kronos Homes começou a sua atividade no setor residencial espanhol em 2015.