Luso-israelitas querem investir 200 milhões até final de 2023

Já com mais de 150 milhões de euros investidos, principalmente em Lisboa, a Mondego Capital Partners pretende mais do que duplicar esse valor nos próximos dois anos. A promotora luso-israelita quer apostar fora do segmento “prime” e diversificar nas geografias.

