Dono de motéis compra a carcaça da maior indústria de motorizadas de Portugal

No início de agosto de 2021, a poucas semanas de completar 99 anos, morria João Casal, o fundador da maior e mais icónica indústria de motorizadas portuguesa – a Casal.



A Metalurgia Casal, em Aveiro, chegou a dar emprego a mais de mil pessoas e a produzir cerca de 90 mil motores e 20 mil motorizadas por ano.





E ficou para a história um célebre momento de 1981, quando o piloto Jan Huberts bateu o recorde do mundo de velocidade com uma motorizada com motor Casal de 50cc, com a marca de 224 km/h.





Nascida em 1965, a Metalurgia Casal viveu muitos anos de glória, mas acabou por falir no ano 2000.





Esta quarta-feira, 15 de fevereiro, quase um quarto de século depois de a fábrica ter fechado, é anunciado que um grupo hoteleiro de Aveiro comprou o património imobiliário que restava das antigas instalações da Casal.

Em casa está um imóvel com 4.800 metros quadrados de terreno, onde se insere uma nave industrial com 1.400 metros quadrados de implantação, e que integrava a fachada e os escritórios da antiga Metalurgia Casal.

Tudo isto "foi adquirido pelo empresário luso-venezuelano Victor Tavares, filho de um casal de emigrantes portugueses na Venezuela", revela a Medium, agência imobiliária de Famalicão que mediou a transação, em comunicado, sem detalhar o valor da operação.





Anteriormente adquirido em hasta pública por uma outra empresa, na sequência da falência da Metalurgia Casal, o imóvel agora comprado pelo grupo de Victor Tavares será "recuperado e colocado no mercado de arrendamento comercial", garante a Medium.





Dono do Bora-Bora e do Fonte dos Amores vai abrir motel em Cascais

Entre a aquisição do imóvel e as obras de reabilitação da nave industrial, que deverão ficar concluídas no próximo mês de julho, "está em causa um investimento total estimado em 700 mil euros", adianta a mesma mediadora imobiliária.

Situado ao lado do Centro Comercial Aveiro Center, que hoje ocupa a maior parte dos terrenos que foram da antiga fábrica de motorizadas, a frente do imóvel comprado por Tavares ainda exibe um enorme logótipo da Metalurgia Casal, que o novo dono do espaço afirma que "gostaria de preservar, por respeito à memória e à cultura aveirenses". Mas isso "irá depender do negócio que ali for instalado", ressalva.

Além de investir em imóveis para arrendamento, Vitor Tavares tem como atividade "core" o negócio hoteleiro, sendo dono do Hotel As Américas, uma unidade de quatro estrelas localizada em Aveiro, o Motel Bora-Bora, em Santo Tirso, e o Motel Fonte dos Amores, em Coimbra,

Entretanto, Victor Tavares aproveita o anúncio da aquisição do que resta das antigas instalações da Casais para revelar que tem em curso "o investimento num terceiro motel, desta vez em Cascais".





(Notícia atualizada às 17:12)