LX Capital investe 13 milhões para transformar fábrica de esquentadores em condomínio privado

A LX Capital, em parceria com a Lince Capital, vai desenvolver o seu primeiro empreendimento na zona da Junqueira. Trata-se do Páteo da Cordoaria, um condomínio privado com 16 apartamentos, jardim, piscina e ginásio.Os apartamentos, com tipologia T1 a T4, são colocados à venda esta terça-feira, 5 de abril. Os preços oscilam entre os 450 mil euros para um T1 com 65 metros quadrados (m2) e os 1,7 milhões de euros para um T4 duplex com 219 m2.O investimento total na reabilitação dos armazéns para o projeto ascende "a cerca de 13 milhões de euros", diz ao Negócios André Riscado, CEO da LX Capital. "Até há pouco tempo funcionava no local uma fábrica de esquentadores", refere.O projeto, cuja conclusão está prevista para o final de 2024, é da autoria do atelier Teresa Nunes da Ponte.André Riscado diz que o empreendimento tem como "público-alvo" as famílias portuguesas, embora admita que começa a haver um maior interesse de compradores estrangeiros naquela zona.A comercialização dos imóveis está a cargo da Lince Real Estate e da JLL.