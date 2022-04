RE Capital conclui primeiro projeto em Portugal com apartamentos de luxo em Lisboa

Leia Também Terreno da antiga fábrica de chocolates da Favorita vendido por 10 milhões. Vai dar lugar a projeto residencial

Os que ainda restam custam entre 500 mil euros e 1,35 milhões de euros.





O RE Capital, empresa pan-europeia de investimento, desenvolvimento e gestão de ativos, completou o seu primeiro projeto residencial em Portugal. Denominado de AAA23, o edifício disponibiliza 42 apartamentos de luxo nas Avenidas Novas, em Lisboa.O anúncio foi feito, em comunicado, esta terça-feira, pelo fundo que indica que o projeto conhece a luz do dia, após 20 meses de extensas obras de remodelação que se seguiram à aquisição da propriedade, que remonta à época do Estado Novo. A renovação ficou a cargo do ateliê de arquitetura de ARX Portugal, responsável designadamente pelo Conservatório de Música de Cascais.Fruto de um investimento de 25 milhões de euros, o AAA23 conta com 42 apartamentos de luxo, com tipologias que vão desde o T1 ao T4+1 duplex (com piscinas privadas) e áreas entre os 53 e os 200 metros quadrados, divididos por seis pisos.Segundo o RE Capital, 85% dos apartamentos foram vendidos ainda antes de o edifício estar concluído.O prédio tem ainda duas unidades comerciais, uma das quais foi arrendada ao banco espanhol Abanca."A conclusão do AAA23 é um marco importante para o RE Capital, marcando o término do nosso primeiro projeto em Portugal", realçou o diretor e líder da RE Capital para a Europa, Olivier Hezelot, citado na mesma nota.