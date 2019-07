Mapa: Os preços das casas em todas as freguesias de Lisboa e Porto

No primeiro trimestre deste ano, só numa das 24 freguesias lisboetas houve uma quebra homóloga dos preços: foi no Parque das Nações, onde o valor mediano do metro quadrado caiu perto de 2% para os 3.311 euros, número que, ainda assim, fica acima da mediana da cidade de Lisboa, que se fixou em 3.111 euros, uma subida de 20,5%.

No espaço de um ano, as subidas são a dois dígitos em quase todos as zonas de Lisboa – a exceção é só mesmo o Parque das Nações. Há quatro freguesias (Ajuda, Alcântara, Beato e Olivais) onde os preços subiram em torno de 30% e, noutras três (Misericórdia, Santa Maria e Santo António, a mais cara da capital), os preços continuaram a superar os 4.000 euros por metro quadrado. Em Marvila, que há um ano era a freguesia mais barata da capital, os preços dispararam perto de 90% entre o início de 2018 e o primeiro trimestre deste ano.

A mesma tendência de aumento contínuo dos preços foi sentida no Porto, a segunda grande cidade onde os preços mais aumentaram no espaço de um ano. Entre as sete freguesias do Porto, onde o preço mediano aumentou 22% para 1.682 euros por metro quadrado, a união de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde continuou a ser a mais cara, com um preço mediano de 2.324 euros por metro quadrado.