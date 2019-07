Esta é a primeira vez, desde que o INE recolhe os valores medianos das vendas de casas em cada município do país, que os preços do metro quadrado superam os mil euros a nível nacional. No primeiro trimestre de 2016, quando se inicia esta série do INE, o metro quadrado em Portugal tinha um valor mediano de 830 euros. Significa isto que, no espaço de três anos, houve uma subida de 21,8% dos preços. A subida dos preços tem vindo a registar, ainda assim, um abrandamento desde o segundo trimestre de 2018, altura em que o crescimento homólogo trimestral era superior a 8%.



Continuam a existir, contudo, cidades onde a subida dos preços é muito mais acelerada do que a média nacional. É o caso da Amadora, que foi a cidade que registou o maior crescimento. Os preços das casas na Amadora atingiram um valor mediano de 1.304 euros por metro quadrado, o que corresponde a uma subida de 22,7%.



Também no Porto os preços dispararam 22% no primeiro trimestre, fixando-se em 1.682 euros por metro quadrado. Já Lisboa mantém-se como a cidade mais cara do país, com um valor mediano de 3.111 euros por metro quadrado, o que representa uma subida de 20,5% face ao primeiro trimestre do ano passado.



Ao todo, há 46 municípios que registam um preço mediano acima do valor nacional. Concentram-se, sobretudo, no Algarve (onde só dois concelhos têm valores abaixo dos nacionais) e na Região Metropolitana de Lisboa (onde há apenas quatro concelhos com preços abaixo do nível nacional).



Em sentido contrário, é no Alentejo que se encontram os preços mais baixos das casas. Nesta região, o valor mediano das casas fixou-se em 653 euros por metro quadrado, o que representa um ligeiro aumento, de 1,4%, face ao primeiro trimestre de 2018. Já Sernacelhe é o concelho com os preços mais baixos. Aqui, uma casa tinha, no primeiro trimestre deste ano, um valor mediano de 185 euros por metro quadrado – é um preço cinco vezes mais barato do que a mediana nacional ou quase 17 vezes mais baixo do que os valores cobrados em Lisboa, a cidade mais cara.



Notícia atualizada pela última vez às 11h37 com mais informação.

O aumento dos preços das casas em Portugal continua a abrandar, mas não deixa de se fazer sentir. No primeiro trimestre deste ano, o valor mediano do metro quadrado das casas vendidas no país já superava os mil euros, de acordo com os dados publicados, esta quinta-feira, 25 de julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).No primeiro trimestre deste ano, o preço mediano das casas atingiu os 1.011 euros por metro quadrado a nível nacional, valor que corresponde a um aumento de 1,5% em relação ao trimestre anterior e a uma subida de 6,4% face a igual período do ano passado. Nas regiões do Algarve, Área Metropolitana de Lisboa e Madeira, os preços mantêm-se acima dos valores nacionais.