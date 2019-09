Casas de milhões coladas a tasca de luxo na Foz do Porto

O Marechal Saldanha Residence está a ser construído junto à Casa Vasco, um espaço de restauração do grupo empresarial de José Avillez, na Foz do Douro, no Porto.

Na Rua Marechal Saldanha, na Foz do Douro, numa das zonas mais cobiçadas do Porto, está a nascer o Marechal Saldanha Prestige, um condomínio residencial de luxo, constituído por cinco pisos com apenas meia dúzia de apartamentos.

O mais barato, um T2 com 122,5 metros quadrados, custa 690 mil euros, com todos os restantes apartamentos com preços superiores a um milhão de euros. O mais caro, um T3 duplex com 223 metros quadrados, localizado no quarto andar e na cobertura, está à venda por 1,315 milhões de euros.

"Situado na artéria mais valorizada da Foz do Douro, num bairro tradicional a 100 metros da praia", como é destacado pela Luximo’s Christie's International Real Estate, que iniciou esta semana a sua apresentação a clientes nacionais e internacionais, o Marechal Saldanha Residence ergue-se colado à Casa Vasco, uma tasca de luxo comprada por José Avillez, que replicou o conceito na Baixa da cidade, com a abertura da Tasca Vasco no lugar do antigo Panca.



O empreendimento deverá ficar "concluído no segundo semestre de 2020".