Rua com casas mais caras do país fica no Algarve

O preço médio dos imóveis na rua situada na Quinta do Lago, em Almancil, ronda os 2,9 mihões de euros. Entre as 10 ruas com as casas mais caras contam-se duas em Lisboa, cinco em Cascais e três no Algarve. O preço médio de uma habitação supera os dois milhões de euros em nove destas vias.