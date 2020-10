Mediadora imobiliária Keller Williams mantém planos de crescimento para Portugal

A empresa de mediação imobiliária Keller Williams (KW) mantém os planos de crescimento em Portugal, apesar da pandemia, tendo quase duplicado em ano e meio o número de 'market centers' (agências) que tem no país, para 26.De acordo com informação enviada à Lusa pela empresa, a KW espera ainda abrir mais uma unidade até ao final do mês e contabiliza agora cerca de 1.900 colaboradores.Em novembro do ano passado o grupo deu conta dos seus planos para atingir os 10 mil consultores imobiliários em cinco anos e 50 agências.Em entrevista à Lusa, o presidente da KW em Portugal, Eduardo Garcia Costa, realçou que estes planos não se alteraram, apesar do impacto da pandemia de covid-19."O impacto da covid-19 veio tornar este negócio digital", referiu, destacando visitas virtuais a imóveis e 'briefings' através de videochamada."O que ia acontecer, do ponto de vista de digitalização dos negócios, em dez anos, com a covid-19, aconteceu em seis meses. Estamos a beneficiar porque já nos estávamos a preparar" para uma atividade mais digital.Eduardo Garcia Costa referiu que a atividade durante a pandemia se dividiu em duas fases, sendo que no confinamento houve uma "grande contração do mercado".Mas a partir de maio o cenário mudou: "Em agosto crescemos mais de 60% em relação a agosto do ano anterior. Setembro ainda conseguiu ser melhor do que agosto", com um acréscimo de 20% no negócio, referiu.O líder da KW em Portugal explicou que para os próximos meses espera ter "duas forças" a influenciar o mercado, uma "a puxar para baixo" quando os apoios públicos começarem a acabar e outra mais positiva, tendo em conta que as pessoas ao ficar mais em casa querem outras condições e pensam mesmo em mudar para imóveis mais confortáveis.Hoje e terça-feira a KW Portugal vai receber pela primeira vez o Mega Camp, um evento de formação do ramo imobiliário, num formato digital e aberto a todo o setor, de acordo com a empresa."Durante este evento, especialistas com resultados comprovados (nacionais e internacionais) vão partilhar a sua vasta experiência, em sessões curtas, sobre a área do imobiliário, e demonstrar como é possível ao consultor imobiliário crescer e construir um negócio de sucesso tendo por base os modelos e sistemas da KW", salientou o grupo, numa nota enviada à Lusa.