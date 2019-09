Medidas do Banco de Portugal travam risco do mercado imobiliário

O Comité Europeu do Risco Sistémico avaliou os riscos do mercado imobiliário residencial dos países da União Europeia, Islândia e Noruega. Só há cinco países com risco elevado. Portugal consta entre os de risco médio, mas as recomendações do Banco de Portugal são consideradas suficientes “para mitigar os riscos identificados”.