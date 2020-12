Mondego Capital Partners investe 45 milhões em habitação de luxo no centro de Lisboa

A Mondego Capital Partners investiu 45 milhões de euros na compra de projetos imobiliários localizados no Chiado, Baixa e Marquês de Pombal, em Lisboa, indicou esta quarta-feira a promotora imobiliária.Estas aquisições, com vista a projetos residenciais de luxo, sucedem à compra de dois edifícios na Baixa-Chiado, em julho, por 20 milhões de euros.Gonçalo Ahrens Teixeira, "partner" da promotora, disse ao Negócios que "no total os investimentos em aquisições este ano totalizam 67 milhões de euros". Este valor, detalha, inclui negócios de menor dimensão quer em Lisboa quer no Porto.A Mondego Capital Partners tinha definido como meta um investimento de cerca de 100 milhões de euros no prazo de dois anos, mas o responsável refere que "apesar de algum atraso devido à pandemia, a recuperação agora neste trimestre - estas aquisições foram fechadas em dezembro - os 100 milhões serão esgotados certamente em 2021".Os projetos agora adquiridos "abrangem vários imóveis" e serão reconvertidos em empreendimentos residenciais de luxo.