Montepino entra em Portugal com a maior operação de logística da década

A espanhola Montepino aliou-se ao Bankinter para entrar em Portugal com o maior investimento em logística da década. Este é o primeiro investimento internacional da Montepino, uma das maiores proprietárias de logística em Espanha, refere a Montepino em comunicado divulgado esta quinta-feira.



O Bankinter Investment e o fundo Valfondo, gestores da carteira logística da Montepino, compraram um terreno com uma superfície total de quase meio milhão de metros quadrados junto ao cruzamento da autoestrada A1 de Lisboa ao Porto, em Castanheira do Ribatejo, próximo da plataforma logística de Lisboa onde está concentrado mais de 60% do parque logístico da capital e mais de 80% do parque logístico em Portugal.



Nesta localização há ainda ligação à autoestrada A10 que liga Lisboa a Espanha e ao Algarve.



Sem revelar os valores do investimento, a Montepino diz que os terrenos têm uma área total de 414 mil metros quadrados e uma área arrendável de 147 mil metros quadrados.



O lote tem "todas as licenças e as obras de urbanização" e estão em curso "com um avanço de mais de 60%", sendo que a Valfondo planeia iniciar as obras ainda este ano, lê-se no comunicado que acrescenta que decorrem "negociações com potenciais inquilinos que estão muito interessados neste projeto".