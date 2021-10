Norte-americana Coldwell Banker chega a Braga

A Coldwell Banker, que se apresenta como "a mais antiga e bem estabelecida rede imobiliária do mundo", contando com cerca de três mil agências e 94 mil consultores em 43 países e territórios, foi fundada em 1906, nos Estados Unidos, mas só chegou a Portugal há apenas três anos.

Presente em Lisboa, Setúbal, Coimbra, Cascais e Sintra, totalizando sete agências, a Coldwell Banker Portugal abriu agora a sua oitava loja no nosso país, em Braga.

A chegada da Coldwell Banker à capital minhota é feita pelas mãos dos empresários Tiago Peixoto Pereira e António Fernandes.

"É com grande satisfação que assinamos este contrato com a Coldwell Banker para a cidade de Braga. Sentimos, desde a primeira hora, que a empresa representava os valores e o posicionamento que procurávamos no mercado. Avaliamos várias possibilidades, mas foi na Coldwell Banker que encontramos uma forma de estar e posicionamento com o qual nos identificamos", afirma António Fernandes, em comunicado.

Dentro da rede Coldwell Banker Portugal, a nova agência de Braga "será a maior do país, uma vez que se pretende potenciar o crescimento dos colaboradores e a junção de serviços que facilitem todo processo de compra e venda aos clientes", explica o mesmo empresário.

Para Frederico Abecassis, CEO da Coldwell Banker Portugal, o forte crescimento demográfico de Braga - hoje com aproximadamente 182 mil habitantes – "demonstra, com evidência, o crescimento da oferta de trabalho e a contínua atratividade do setor", salientando que "estes indicadores são relevantes para a garantia de sucesso" da nova agência bracarense da rede que lidera.

A Coldwell Banker Portugal prevê abrir "mais cinco franquias até ao final de 2021, distribuídas pelas zonas da Grande Lisboa, região sul e norte".