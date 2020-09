Norte-americana Coldwell Banker acelera expansão em Portugal com uma “great” contratação

Numa altura em que, como o Negócios revela esta terça-feira, 15 de setembro, foram criadas 420 mediadoras imobiliárias em Portugal desde a chegada da pandemia, em março passado, a norte-americana Coldwell Banker foi Great Place to Work contratar Mónica Felgueiras, a nova diretora de expansão da mais antiga rede imobiliária do mundo, que entrou no nosso país há apenas cerca de dois anos.

"A atuar no mercado português desde 2018, esta marca centenária espera com esta contratação contribuir para transformar a Coldwell Banker Portugal e todos os seus parceiros em Melhores Lugares para Trabalhar fruto do ‘know how’ e experiência adquiridos por Mónica Felgueiras no Great Place to Work", afirma a empresa, em comunicado.

A Coldwell Banker Portugal enfatiza que Mónica Felgueiras "traz consigo um ‘background’ na área financeira e de consultoria de recursos humanos, para integrar uma empresa que aspira a um crescimento sólido e sustentado na área do Imobiliário".

Em junho passado, a Coldwell Banker tinha já anunciado a abertura de mais duas agências em Portugal, uma em Lisboa, na zona de Benfica, e outra em Coimbra, passando a contar com cinco espaços a nível nacional, prevendo abrir mais seis franquias durante este ano, distribuídas pelas zonas da Grande Lisboa, Grande Porto e Algarve.

Sobre a contratação de Mónica Felgueiras, o CEO da Coldwell Banker Portugal, Frederico Abecassis, considera que se trata da "pessoa certa para o lugar certo, na altura certa, sendo que a sua experiência na área de recursos humanos é uma mais-valia para a estratégia de crescimento e afirmação da marca em Portugal. A Mónica vai ajudar-nos a selecionar os líderes certos para nos representarem localmente", afiança.

A Coldwell Banker Portugal destaca que "a nova diretora de expansão dedicou os seus últimos anos à área da consultoria de recursos humanos, no âmbito comercial e de gestão de clientes, permitindo-lhe conhecer as mais diversas culturas organizacionais de empresas das mais variadas dimensões e setores".

Para Mónica Felgueiras, "os colaboradores refletem a organização e, sobretudo nos últimos anos, houve um esforço acrescido para mudar as mentalidades empresariais com foco na pessoa. Esses são precisamente os projetos dos quais quero fazer parte, pelo que integrar a equipa da Coldwell Banker Portugal afigura-se como um passo natural no meu percurso profissional", afirma.

A Coldwell Banker foi fundada em 1906 nos Estados Unidos, apresentando-se como "a mais antiga e bem estabelecida rede imobiliária do mundo", contando com cerca de três mil agências e 94 mil consultores em 43 países e territórios.