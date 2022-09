Novo hotel em Setúbal conta com investimento de 8,5 milhões

Grupo Mais é agora o proprietário do terreno e vai construir a nova unidade hoteleira em Setúbal, que vai contar com 120 quartos num edifício de seis pisos. Obras arrancam em novembro e a abertura do hotel está prevista para o verão de 2024.

Novo hotel em Setúbal conta com investimento de 8,5 milhões









