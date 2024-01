O que explica a resiliência dos preços das casas em Portugal?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao contrário da média da União Europeia, os preços das casas em Portugal não só continuam a acelerar como protagonizaram a quarta maior subida, de acordo com os dados mais recentes do Eurostat relativos ao primeiro semestre de 2023. A forte procura, ausência de construção nova e crescimento do turismo são alguns dos fatores que estão a impedir que os preços caiam à boleia da tendência sentida pelos

...