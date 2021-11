Onires investe 20 milhões no centro de Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo bracarense Onires, que é detido por Manuel Rodrigues de Sá Serino e a família Rodrigues, vai promover um investimento estimado em 20 milhões de euros na construção do Edifício Carvalhal, composto por 60 apartamentos habitacionais e uma dezena de espaços destinado a comércio e serviços, no centro da cidade de Braga.

O Carvalhal será construído em terrenos com frente para o Campo da Vinha, para a rua do Carvalhal e para o caminho pedonal que liga o Campo da Vinha ao largo de S. Francisco, num traçado próximo daquele que percorre o túnel que por aí passa no subsolo.

"Trata-se de um projeto urbanístico cuja qualidade arquitetónica permitirá consolidar a atual malha urbana na zona do Campo da Vinha, reforçando a oferta habitacional no coração da cidade, bem como a oferta ao nível do comércio e serviços, potenciando a revitalização e o rejuvenescimento do centro histórico", enfatiza o grupo Onires, em comunicado enviado às redações, esta segunda-feira, 29 de novembro.

"Esta é, em valor de investimento financeiro e em potencial gerador de emprego, a maior obra de sempre ao nível da reabilitação urbana da cidade de Braga", garante João Rodrigues Serino, administrador do grupo Onires, prometendo que o edifício Carvalhal será "um verdadeiro ícone da cidade".

O Edifício Carvalhal, cujo projeto contempla a regeneração e a requalificação do espaço público envolvente, "constitui uma mais-valia que proporcionará a Braga, uma cidade cada vez mais cosmopolita, a fixar locais e não locais e que está perfeitamente alinhada com o conceito de viver no centro histórico", realça o mesmo gestor.

Com assinatura do atelier Carvalho Araújo e Big Arquitetura, e especialidades a cargo da BO Associados, este projeto "permitirá, na fase de construção, criar cerca de 400 empregos diretos"

O Edifício Carvalhal é promovido pela OniRodrigues, uma participada do Onires, um grupo que atua também na mediação de seguros (Seg Up) e na gestão de espaços comerciais (Urbaminho - Urbanizações do Minho S.A.).

A Família Rodrigues detém participação em outras empresas, com distintas atividades, nomeadamente a gestão de parques de estacionamento (Bragaparques - Estacionamento S.A.), investimentos imobiliários (Urbaclérigos S.A.) e na Hotelaria (Like In).