Preço a que os bancos avaliam as casas duplica numa década

Em apenas dez anos, o preço do metro quadrado, para efeitos de concessão de crédito, duplicou tanto em Lisboa como no Porto. Quem comprar casa na capital terá de desembolsar mais mil euros por metro quadrado do que em 2012.



A avaliação bancária tem vindo a aumentar significativamente, tendo atingido um novo máximo histórico em novembro. O número de avaliações diminui há seis meses consecutivos. Alexandre Azevedo Diogo Mendo Fernandes diogofernandes@negocios.pt 28 de Dezembro de 2022 às 22:49







A avaliação bancária, ou seja, o valor das casas calculado pelos bancos na concessão de empréstimos, mais do que duplicou em dez anos. Em novembro de 2012, a mediana por metro quadrado (m2) na Área Metropolitana de Lisboa era de 928 euros. Em 2022, esse valor ascendeu aos 1.929 euros no mês passado.



