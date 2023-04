Preço das casas cresce 2,9% na Zona Euro no último trimestre de 2022. Em Portugal, sobe 11%

No caso de Portugal, o preço das casas subiu 1,1% no quatro trimestre de 2022, quando comparado com o trimestre anterior.

O preço das casas teve, no quarto e último trimestre de 2022, um novo aumento homólogo na Zona Euro. Os dados do Eurostat divulgados esta terça-feira revelam que, em comparação com igual período do ano anterior, o valor médio dos imóveis subiu 2,9% entre os países do euro. Na União Europeia, o crescimento foi de 3,6%.Portugal foi um dos cinco países da Zona Euro onde os preços das casas aumentou mais de 10%. Com uma subida de 11,3%, o país ficou apenas atrás da Estónia (16,9%), Lituânia (16%) e da Bulgária (13,4%), e em linha com a Eslovénia, onde os preços também subiram 11,3%. Fora do euro, a Croácia, que aderiu ao euro no início de 2023 , liderou com uma subida de 17,3%, seguida da Hungria (16,5%).Em sentido contrário, verificou-se um recuo nos preços das casas em quatro países da UE: Dinamarca (-6,5%), Suécia (-3,7%), Alemanha (-3,6%) e Finlândia (-2,3%).Em comparação com o trimestre anterior, houve, no entanto, uma quebra de 1,7% no preço das casas na Zona Euro. Esse foi o maior recuo registado desde o quarto trimestre de 2008 (-1,7%). Na União Europeia, houve também uma quebra, na variação em cadeia, de 1,5%, tendo sido essa a maior desde o primeiro trimestre de 2009 (-1,9%).