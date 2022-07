No conjunto do país, os preços das casas vendidas no primeiro trimestre aumentaram 17,2% face a igual período de 2021, tendo o valor mediano ascendido a 1.454 euros por metro quadrado (m²), segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Os aumentos nos preços, contudo, estiveram longe de ser uniformes: o valor mediano das casas vendidas subiu em 216 concelhos, ficou inalterado no município da Tábua, e desceu em 65. Há ainda 27 municípios onde não é possível calcular a evolução dos preços porque em pelo menos um dos períodos (primeiro trimestre de 2021 e primeiro trimestre de 2022) o número de casas transacionadas foi demasiado reduzido para poder ser considerado válido em termos estatísticos.Observando o mapa constata-se que os municípios onde os preços mais subiram situam-se no interior. Aliás, o maior aumento do preço pertence ao concelho alentejano de Marvão, onde o valor por m² disparou 109,8%, passando de 286 euros para 600 euros.É também num município do interior - Vila Flor - que se verifica a segunda maior escalada nos preços das casas: 74,8%.No total, são 45 os concelhos com subidas nos preços acima da média nacional de 17,2% e 173 os municípios onde os preços de venda das casas aumentaram acima da inflação homóloga registada em março (5,3%).Comparando com os dados do primeiro trimestre do ano passado, assiste-se a algumas alterações significativas na hierarquia dos municípios onde as casas são mais caras.Lisboa mantém-se como o concelho mais caro do país, com um preço por m² de 3.642 euros. No entanto, a subida nos valores no município da capital foi de 9,3%, bem abaixo da média nacional e apenas o 126.º maior incremento no preço.Também Cascais manteve a segunda posição (3.184 euros/m²), tendo os preços neste concelho aumentado 14,7%.No final do primeiro trimestre deste ano, contudo, Loulé passou a ser o terceiro concelho mais caro do país, com um valor por m² de 2.750 euros, uma subida de 18,4%. O município algarvio ultrapassa, assim, Oeiras, que surge no quarto lugar, com preços de 2.721 euros/m², que traduzem um aumento homólogo de 11,5%.Lagos ultrapassa o Porto para alcançar o quinto lugar. Os preços no concelho algarvio subiram 14,4%, para 2.425 euros, enquanto na Invicta cresceram apenas 6%, para 2.332 euros.A fechar o Top 10 surgem mais três concelhos algarvios - Albufeira, Lagoa e Aljezur, este último tendo registado um aumento nos preços de 22% - e Odivelas.Se as casas ficaram mais caras na maioria dos municípios, ainda assim os preços baixaram em 65 concelhos. E destes, as descidas nos valores por metro quadrado superaram os 10% em 32 concelhos.Vila Velha de Rodão é o município onde o valor mediano das casas vendidas mais caiu: 48,9%, passando de 438 euros para 224 euros.Há ainda outros nove concelhos onde os preços baixaram mais de 20%: Figueira de Castelo Rodrigo, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila de Rei, Vinhais, Castanheira de Pêra, Mértola, Velas e Sernancelhe.Esta análise é feita tendo por base o valor mediano por metro quadrado das casas vendidas, pelo que poderão ocorrer distorções, em particular em municípios com menor volume de transações, em função da tipologia, idade e localização dos imóveis. Por outro lado, em concelhos de maior dimensão podem ocorrer diferenças significativas nos preços das casas consoante a localização. Por exemplo, no concelho de Sintra os preços por metro quadrado entre as várias freguesias têm diferenças acentuadas. Se forem registadas mais transações numa das zonas mais caras por ser colocado um novo empreendimento, por exemplo, isso pode influenciar o valor mediano do concelho.