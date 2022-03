Prédio desenhado por Souto Moura arranca com metade dos apartamentos vendidos

do arquiteto Eduardo Souto de Moura,





Em comunicado, enviado às redações, a Kronos Homes indica que os compradores dos apartamentos - que estão a ser comercializados pela JLL - são "em larga maioria" portugueses.



O edifício, situado na Avenida João XXI, conta com 65 apartamentos

de tipologias T1 a T3, com áreas entre os 50 e os 173 metros quadrados e preços a partir de 450.000 euros, distribuídos por sete andares. Há ainda três pisos abaixo do solo com 78 lugares de estacionamento e arrecadações e, além da componente residencial, o prédio vai ainda acolher uma área comercial com quatro lojas, ginásio e um pequeno jardim.



O projeto residencial The One, com a assinaturalocalizado no coração de Lisboa,



"A Kronos Homes entrou em Portugal com a promessa de desenvolver casas para os portugueses. É por isso, com muita satisfação, que iniciamos a construção deste projeto único no coração de Lisboa com 50% das vendas alcançadas e maioritariamente a portugueses. Os compradores têm privilegiado a localização central destes apartamentos, que se encontram próximas de comércio, escolas e equipamentos culturais, bem como a elegância e a qualidade da arquitetura e design do projeto, que beneficiam de boas áreas e varandas, em linha com a procura atual", diz o sócio da Kronos Homes e diretor-geral de Espanha e Portugal, Rui Meneses Ferreira, citado na mesma nota.



O The One, fruto de um investimento de 45 milhões de euros, é o quarto projeto da Kronos Homes em Portugal e deverá estar concluído até ao final de 2023.



A marca conta ainda com o empreendimento residencial Distrikt, também em Lisboa, no Parque das Nações, e dois resorts no Algarve – o Palmares Ocean Living & Golf e o Amendoeira Golf Resort e prepara-se para lançar um novo projeto residencial em Lisboa, um condomínio fechado com aproximadamente 170 apartamentos, refere a empresa de promoção imobiliária.