Estão à venda apartamentos em prédio desenhado por Souto Moura. T2 pode custar até 810 mil euros

Estão já à venda os apartamentos inseridos no The One, o projeto residencial assinado pelo premiado arquiteto Eduardo Souto de Moura na Avenida João XXI, em Lisboa. Segundo a página dedicada ao empreendimento, já só estão disponíveis unidades T1 e T2 - podendo estes custar até 810 mil euros.





Ao todo, a empreitada custou 40 milhões de euros e resulta em 65 novos apartamentos promovidos pela espanhola Kronos Homes e mediados pela JLL, que assume a comercialização exclusiva das unidades com áreas entre os 50 e os 173 m2.





O The One está situado entre a Avenida da República e a Praça de Londres, perto de áreas verdes e num dos principais eixos da cidade, e vai ainda contar com um jardim e ginásio comum aos moradores. O prédio terá três entradas independentes, além de espaço para uma área comercial, que será composta por quatro lojas.





O edifício projetado por Souto de Moura distingue-se "pela sua fachada em betão com painéis dourados e amplas janelas, numa combinação contemporânea e elegante. Foi dada especial atenção à utilização de materiais de excelência, quer nos exteriores, quer nos interiores, onde pontuam pavimentos em carvalho natural e pedra compacta nos revestimentos. Com uma forte aposta no design, os apartamentos não descuram o conforto e a funcionalidade".





Em maio, quando o projeto foi anunciado, o arquiteto explicava que "este é o primeiro projeto que vou executar de raiz em Lisboa. Praticamente só tenho trabalhado em restauros. O edifício, não sendo discordante ao sítio, também não é mimético com a envolvente, tem uma identidade própria, e tenta responder às questões energéticas também hoje fundamentais".





A promotora espanhola, que entrou no mercado português em 2018, totaliza um investimento que ronda os 400 milhões de euros em Portugal.





Além do projeto da Av. João XXI, a Kronos Homes é ainda a responsável pelo empreendimento "Distrikt", ao lado do CUF Descobertas, no Parque das Nações, num projeto composto por quatro edifícios de 14 pisos. Neste empreendimento, onde as tipologias variam entre o T0 a T4, foram investidos cerca de 100 milhões de euros. Os preços dos apartamentos no "Distrikt" variam entre 250 mil e 1,5 milhões de euros.A empresa é ainda responsável pelos projetos de dois resorts no Algarve, o Palmares Ocean Living & Golf e o Amendoeira Golf Resort, onde investiu 250 milhões de euros.