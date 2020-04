Real Estate Boutique move 10 milhões no primeiro trimestre e alarga rede

A Real Estate Boutique contou transações de 10 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020 e prepara-se para alargar a rede, anuncia a imobiliária através de um comunicado.





A empresa vai abrir a sua segunda loja de rua no Porto, no Largo do Pinheiro Manso, e vai passar a representar a Luxe Places International Realty em exclusivo, tanto em Lisboa como no Porto.





A Luxe Places tem uma plataforma online que reúne um conjunto superior a 50 agências, localizadas em cidades distribuídas por todos os continentes. Estas agências atuam de forma colaborativa referenciando clientes e promovendo imóveis na mesma plataforma.





O CEO da Real Estate Boutique, Ricardo Guerreiro, está confiante "na obtenção de resultados a muito curto prazo" apesar do contexto de pandemia global de covid-19, no âmbito do qual se concretiza esta parceria.



"Apesar do momento ser adverso, a verdade é que Portugal entrou na moda e continuamos a ter interesse de muitos investidores em continuar a investir no nosso país. Até ao momento, todas as transações que tínhamos em curso antes do período de confinamento foram fechadas com sucesso", acrescenta.



No último mês, dos 3 milhões de euros em transações que foram concluídos, algumas foram associadas a candidaturas ao Visto Gold, informa ainda.