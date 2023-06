Savills compra promotora imobiliária Predibisa

A Savills comprou a promotora imobiliária Predibisa, sediada no Porto, anunciou esta quinta-feira a consultora internacional.



A Predibisa conta com dois escritórios no Porto e é um dos principais "players" na mediação imobiliária residencial e comercial na Invicta.





Fundada há mais de três décadas, a Predibisa conta com aproximadamente 30 colaboradores em dois escritórios localizados no Porto.A Savills entrou no mercado português em 2018 e emprega no país uma equipa de 120 pessoas."Temos resultados excelentes em Portugal, sendo um país fundamental para alavancar nossa atividade e o nosso crescimento. O Porto é a segunda cidade do país e está a florescer, tanto numa perspetiva comercial como residencial. Esta aquisição é, portanto, um passo natural para nós e estamos muito entusiasmados com esta nova etapa", indica James Sparrow, CEO da Savills UK & EMEA, citado no comunicado."Com um sólido percurso em Portugal e reconhecendo a importância da Predibisa na região do Porto a Savills, através da concretização desta operação, dá mais um passo natural rumo à expansão geográfica no país", reforça Patrícia Melo e Liz, CEO da Savills Portugal."Ao nos juntarmos a um consultor imobiliário líder internacional com experiência excecional no setor residencial e comercial, seremos capazes de consolidar a nossa posição no mercado", considera, por seu turno, Rui Branco, "senior director" da Predibisa.