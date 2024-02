Imobiliário afasta contágio da crise do segmento comercial em Portugal

Apesar da queda abrupta em cerca de 80% do volume de investimento em escritórios em Portugal, as consultoras imobiliárias afastam o contágio de uma crise. Para 2024, as expectativas são “moderadamente” positivas prevendo investimentos entre 1,5 e 2 mil milhões de euros. Os bancos portugueses também garantem que a exposição do setor é limitada e o risco de eventuais impactos na estabilidade financeira será reduzido.

