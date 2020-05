Singular Properties reforça investimento nos Açores e estreia-se em São Jorge

A Singular Properties quer investir meio milhão nas unidades hoteleiras que já detém na ilha de São Miguel e destinar quase a mesma quantia para a abertura de um novo espaço noutra ilha, a de São Jorge.





O Santa Bárbara Eco-Beach Resort (na foto), situado na praia com o mesmo nome em São Miguel, nos Açores, vai receber remodelações no valor de 500 mil euros em 2020. A Singular Properties quer remodelar os alojamentos mais antigos, 14 dos atuais 30, renovar os jardins e acrescentar um novo "Wellness retreat", uma quinta de produção agrícola que "alimenta" o restaurante. O restante da quantia serve para reforçar os procedimentos sustentáveis de compostagem, redução de resíduos e eficiência hídrica e energética.

Já em 2021, o plano é viajar até à ilha de São Jorge para a construção de um projeto de 450 mil euros, mais propriamente na Fajã de Santo Cristo. Será uma casa de férias de quatro quartos que os proprietários garantem querer integrar convenientemente nesta zona que é património da UNESCO.

Antes destes investimentos, já os donos do grupo tinham avançado com 7,7 milhões de euros no conjunto das três unidades que já detêm.

A Singular Properties nasce como grupo hoteleiro para agregar, além das duas propriedades já mencionadas, o White Exclusive Suites & Villas, um pequeno hotel de charme de apenas 9 suites e uma villa, na zona de Lagoa, também em São Miguel e a La Maison. Ao leme do grupo estão os empresários João e Catarina Reis.

A reabertura do Santa Bárbara Eco-Beach Resort, do White Exclusive Suites & Villas e La Maison está prevista para julho, estando todas as unidades já certificadas com o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal.

"Acreditamos que o conceito de experiência que proporcionamos e os valores pelos quais primamos estão perfeitamente alinhados com o que serão agora as novas tendências mundiais do turismo", explica João Reis, no comunicado enviado às redações.