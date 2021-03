Sotheby’s lança campanha mundial: "Última chamada para os vistos ‘gold’ em Portugal"

Começou a corrida aos chamados vistos "gold", denominação por que é conhecida a concessão de Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI), nomeadamente a aquisição de imobiliário nos grandes centros urbanos do litoral, numa antecipação às restrições que vão entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2022, com este programa a deixar de se aplicar à compra de imóveis para habitação em cidades como Lisboa e o Porto.

Para aproveitar o regime ainda em vigor na concessão de ARI nas zonas mais apetecíveis do país em termos de imobiliário, a Portugal Sotheby’s Realty decidiu lançar a campanha internacional "Last call for Golden Visa", focada nos últimos meses com as condições atuais dos vistos "gold" em território nacional

Leia Também Bloco de Esquerda pede apreciação parlamentar das alterações e insiste no fim dos vistos 'gold'

"A campanha será focada na África do Sul, Brasil, China, Estados Unidos, Hong Kong e Índia e terá como objetivo o reforço da captação de clientes em mercados com crescente procura pelo imobiliário de luxo em Portugal", explica a imobiliária de luxo, em comunicado.

"Esta campanha tem como objetivo reforçar a captação de investimento internacional em mercados onde o ‘golden visa’ tem maior atratividade e relembrar esta última janela de oportunidade para contratar um ‘golden visa’ através da compra de imóveis situados no litoral, ou seja, nas zonas naturalmente mais procuradas pelos investidores", realça Miguel Poisson, CEO da Portugal Sotheby’s International Realty.

Este gestor garante que a campanha "Last cal for Golden Visa" tem tido "uma boa aceitação do mercado estrangeiro".

A campanha agora lançada "alavanca a dimensão internacional" da marca Sotheby’s Realty, que pertence à conceituada leiloeira britânica Sotheby’s, e incluirá o foco no investimento online nos mercados alvo, a realização de "webinars" com potenciais investidores e de "roadshows" com as equipas comerciais das filiais da Sotheby’s International Realty.

Recorde-se que a partir de 1 de janeiro de 2022, o investimento em imóveis destinados a habitação para efeitos de obtenção de autorização de residência em Portugal ficará restrito a imóveis localizados nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores ou nos territórios do interior do país.