Urbiwise quer partilhar dados do imobiliário com as empresas

A empresa Urbiwise, uma plataforma de dados do mercado imobiliário desenvolvida com inteligência artificial, vai passar a ter um novo serviço dirigido às empresas.





O Serviço PRO vai disponibilizar dados do mercado imobiliário a agências a agentes imobiliários, bancos, companhias de seguros, retalhistas, operadores de telecomunicações, utilities, entre outros negócios. Antes, o foco eram apenas os compradores ou vendedores.





"Trata-se da disponibilização de uma ferramenta de visualização rica e dinâmica de análise de indicadores relevantes sobre o mercado, desde a velocidade de construção e venda de imóveis, passando pela informação sobre os preços contratados, até à procura de imóveis", explica a empresa, no comunicado enviado às redações.





Desta forma, a Urbiwise espera promover "tomadas de decisão mais corretas, maior rapidez na aquisição e venda de imóveis e ganhos de eficiência".





"O serviço PRO da Urbiwise ganha uma relevância especial no contexto do COVID-19. A pandemia trouxe uma grande pressão imobiliária e alteração ao business as usual deste setor. Este é uma altura em que os decisores precisam de indicadores de mercado relevantes e informação rigorosa da Urbiwise para tomarem decisões devidamente informadas.", refere Hugo Cartaxeiro, Fundador e Sócio da Urbiwise.





A Urbiwise, criada em 2019, foi desenvolvida pela Singularity Digital Enterprise e conta atualmente com mais de 10.000 utilizadores registados. Atualizada diariamente, a plataforma conta com 2 milhões de anúncios, mais de 10.000 utilizadores registados e cobre 3092 freguesias.