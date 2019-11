Vida premium no centro de Lisboa a partir de 372 mil euros

Depois de anunciar a renovação do Saldanha Residence, que gere desde 2014, a imobiliária JLL andou umas ruas e entrega agora as chaves do novo Bívar 91, um empreendimento de 31 apartamentos, que resulta da reabilitação de dois edifícios no centro das Avenidas Novas, em Lisboa. O mais barato custa 372 mil euros.