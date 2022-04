WeWork estreia espaço dedicado a "flex offices" em Portugal

Leia Também CBRE: Portugal vai captar mais de três mil milhões de investimento no imobiliário

O número 50 da Rua Alexandre Herculano, em Lisboa, foi o local escolhido pela WeWork para abrir o primeiro espaço de "flex offices" em Portugal.A Organon, uma multinacional a operar no setor da saúde, vai ser a primeira inquilina da WeWork que vai ocupar seis andares do edifício, que vai abrir portas no verão, cuja localização abrange a zona da Avenida da Liberdade, Marquês do Pombal e Praça do Saldanha.O anúncio foi feito em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, pela consultora imobiliária CBRE."Estamos muito satisfeitos por abrir a nossa primeira unidade em Lisboa e receber a Organon como o nosso primeiro inquilino na WeWork Portugal. Em Lisboa vimos a procura por espaços de trabalho flexíveis e identificámos a oportunidade certa para continuar a executar os nossos planos estratégicos de crescimento. Estamos entusiasmados por trazer soluções de espaços de trabalho flexível para este novo e enérgico mercado", afirmou o presidente da WeWork International,Samit Chopra, citado na mesma nota.Com este edifício, em Lisboa, a WeWork soma o 39.º país a nível global, mas o valor do investimento, incluindo na compra, não foi revelado."Procurámos uma solução que respondesse aos requisitos e necessidades da WeWork em termos de espaço e oferta de serviços existentes na sua envolvente, nomeadamente no que diz respeito a transportes públicos, 'ammenities' e serviços. É uma excelente localização (...) numa cidade de inegável atratividade para a atividade da WeWork", realçou, por seu lado, André Almada, diretor de Offices Advisory & Transaction Services da CBRE Portugal.Também a Worx, na qualidade de representante do proprietário, manifestou "grande satisfação" com o negócio fechado pela WeWork, com Bernardo Zammit e Vasconcelos, Head of Agency da Worx Real Estate Consultants, a enfatizar que a empresa "se orgulha de fazer parte de um dos mais importantes acordos de colocação de escritórios do ano".