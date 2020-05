À terceira será de vez? Venda do rei dos cogumelos remarcada para sexta

Inicialmente agendada para esta segunda-feira, foi adiada para o dia seguinte, estando agora marcada para a próxima sexta-feira, 22 de Maio, podendo ainda resvalar para o dia 25.

A escritura da cessão de créditos das instituições bancárias no grupo Sousacamp a favor da Core Capital tem vindo a ser ultimamente adiada devido à complexidade contratual da transação, depois de ter já sofrido atrasos por causa do impacto económico e as incertezas decorrentes da covid-19, que atrasaram o processo de salvação do maior produtor nacional de cogumelos.

Em causa está a venda dos créditos do Novo Banco e do Crédito Agrícola, os maiores credores da Sousacamp, que inicialmente tinham concordado em perdoar cerca de 37 milhões, mas que entretanto acordaram em fazer um "haircut" adicional de dois milhões de euros.





Depois de ter aceitado perdoar 24 milhões dos mais de 34 milhões de euros que tinha a haver no grupo, o Novo Banco aceitou perdoar mais 1,4 milhões, enquanto o grupo Caixa Agrícola Mútuo, que já tinha feito um desconto de 11 milhões dos 15,9 milhões que reclamava, acabou por perdoar mais 700 mil euros.