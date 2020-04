Altri escolhe CEO com visão e perfil internacional

Dos Estados Unidos à China, passando pela Suíça e Alemanha, o futuro presidente executivo da Altri tem feito uma carreira à escala global. José Soares de Pina era, até agora, diretor de Estratégia Corporativa e Desenvolvimento de Negócio na Ásia-Pacífico da Dow Chemical, grupo que integra há mais de duas décadas e onde exerceu vários cargos de gestão.





Nascido em Vale de Cambra há 52 anos, José de Pina licenciou-se em Engenharia Civil pelo New Jersey Institute of Technology. Ainda nos anos 90, concluiu uma pós graduação no Instituto Superior Técnico de Lisboa, fazendo ainda parte da sua formação académica o INSEAD e a Indiana University.





Após acabar o curso, e antes de entrar na Dow Chemical, esteve envolvido no World Monuments Fund, uma organização sem fins lucrativos com sede em Nova Iorque dedicada à preservação do património cultural mundial, com o projeto de conservação da Torre de Belém. Entrou na multinacional química em 1995 para assumir funções em Portugal. Seguiram-se Alemanha e Suíça e, em 2005, os EUA, onde começou por ser diretor global do negócio de saúde e higiene. No currículo que disponibilizou quando subscreveu o movimento da sociedade civil “Compromisso Portugal”, assumia o gosto por vários desportos, mas em particular pelo ténis, e o interesse pelas novas tecnologias e pelo desenvolvimento de oportunidades de negócio. Vivia então em Houston e frequentava aulas para tirar a licença de piloto. Não teve, contudo, tempo para a concluir.





Nos Estados Unidos foi ainda presidente da AgroFresh antes de se mudar para Xangai em 2014, onde começou por assumir funções de presidente da divisão de AgroSciences para a região da Ásia.





Com experiência e visão internacional nas indústrias químicas e agroindustrial, o gestor assume agora a liderança da produtora de pasta de papel que vende cerca de 90% da sua produção ao exterior.





O regresso de José de Pina a Portugal acontece numa altura em que os atuais co-CEO, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, manifestaram a intenção de passarem a exercer funções não executivas no novo mandato do conselho de administração, passando a vice-presidentes. As mudanças estendem-se ao modelo de governação da empresa e à composição da comissão executiva, de que passam agora a fazer parte José Nogueira dos Santos, como administrador financeiro, e Carlos Van Zeller e Silva, que tem sido o responsável pela operação das fábricas do grupo. Alberto de Castro assume o lugar de “chairman”.